İŞKUR'dan işsiz vatandaşlara 20 bin lira verilecek!
İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlarımızın hayatlarını ikame ettirebilmeleri amacıyla işsizlik maaşı adı altında aylık bir ücret ödenmektedir. İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. İŞKUR aracılığı ile yapılan başvuruların birçoğu olumlu yanıt alıyor. 10 ay gerçekleşen ücretle, işsiz kalan kişiye 20 bin TL'yi aşan bir maaş olanağı sağlanıyor. Peki, işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşte işsizlik ödeneği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları....
İşsizlik maaşı; Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. Bayahı geniş şartlar ile verilen işsizlik maaşı farklı prim ödemelerine göre belirleniyor. Çalıştığı dönemde prim ödemeleri yüksek olan kişiler daha yüksek işsizlik maaşı alırken, gün sayısı ve SSK ödemesi düşük olanlar daha düşük işsizlik maaşı alıyor. İşsizlik maaşı 2031 TL tavan ücretten 10 aya kadar alınabiliyor. İşsiz kalan bir kişi 10 aya kadar 20 bin TL ödeme alabiliyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
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İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?
İşsizlik maaşı için son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ile işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olması isteniyor. Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.
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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl rakamlar bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında uygulanıyor. Parayı almak için İŞKUR'a başvurmak gerekiyor.
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