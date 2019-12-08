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  • 09.12.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:37

üzerinden yüzlerce başvuru şartları nedir? İşte ...

üzerinden de çalıştırılmak üzere genelinde toplamda 356 ı yapılacaktır. Alım detayları haberimizdedir. Hemen hemen Türkiye'nin birçok ilinde edilecek olan adaylardan birtakım şartları sağlamaları gerekmektedir. Alımlar farklı kurumlara yapılacağından adaylardan istenen şartlar da farklı şekilde olmaktadır. Genel olarak adaylardan istenen şartlar ise şu şekilde yer almaktadır. İlanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmış olup adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893adresinden ilan numarasını ilgili yere yapıştırıp arama yaparak ilanlara ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür

İŞKUR üzerinden yüzlerce paketleme işçisi alınıyor

İŞKUR üzerinden aralık ayı itibari ile yayınlanan ilanlarda birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra çoğunlukla özel sektöre yönelik gerçekleştirilen alım ilanlarında haziran ayı itibari ile 356 paketleme işçisi alımı yapılacağı belirtilmiştir. Adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak alınmaktadır, bu sebeple İŞKUR'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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