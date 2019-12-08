İŞKUR üzerinden aralık ayı itibari ile yayınlanan ilanlarda birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra çoğunlukla özel sektöre yönelik gerçekleştirilen alım ilanlarında haziran ayı itibari ile 356 paketleme işçisi alımı yapılacağı belirtilmiştir. Adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak alınmaktadır, bu sebeple İŞKUR'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ