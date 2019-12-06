İŞKUR'da 45 bin işçi alımı ilanı duyuruldu! İşte bekçi, güvenlik, temizlik, kasiyer işçi alımı bilgileri

İŞKUR tarafından her hafta çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere işçi alımı ilanları yayımlanıyor. Kurum aracılığıyla kamu ve özel kuruluşlar tarafından yayımlanan ilanlara iş arayışı olan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak yayımlanan ilan ve yapılan duyurularla işçi alımı yapılacağı bildirildi. İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar şimdi İŞKUR ilanlarına başvuru koşulları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte İŞKUR güncel işçi ve personel alımı ilanları...

İŞKUR'DAKİ İLANLARLA ON BİNLERCE İŞÇİ ARANIYOR

Çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere personel alım ilanları İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına bekçi, güvenlik, temizlik, kasiyer gibi çeşitli meslek adlarını yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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