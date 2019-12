İŞKUR günün personel alımı ilanlarını yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre Et ve Süt Kurumu bünyesindeki personel ihtiyacını gidermek üzere Et Kombinası fabrikasında görevlendirecek lise mezunu personel alımı yapacak. Alımlar eski hükümlü ve TMY kapsamında olan adayları kapsayacak. Peki ilanın detayları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Et ve Süt Kurumu ilanı İŞKUR üzerinde yayımlanmış olup başvuru süreci ilanın yayımlanması ile birlikte başlamıştır. Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 5 gün içerisinde 09 Aralık 2019 tariihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İşte İŞKUR personel alımı başvuru şartları

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLANIN DETAYLARI:

Alım Yapacak Kurum: Et ve Süt Kurumu Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü

Çalışma Şekli: Daimi / Tam Zamanlı

İşveren Statüsü: Kamu

Pozisyon: Soğuk Hava Depo İşçisi

Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu 1 kişilik boş kadro ile lise mezunu veya denhi okul mezunu olan adaylar içerisinden işçi alımı gerçekleştirecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ