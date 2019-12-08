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  • 09.12.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:37

aracılığıyla kurayla personel alımı yapıyor! İşte

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile personel alımı yapıyor. En az lise mezunu olan adaylar içerisinden kura yöntemi ile personel alınacak. . İlana başvurular resmi internet adresi üzerinden (00005289248) ile yapılacaktır. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Türkiye'nin her yerindeki yeni nın bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapabilir.

İŞKUR aracılığıyla Et ve Süt Kurumu personel alımı yapıyor!

İŞKUR günün personel alımı ilanlarını yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre Et ve Süt Kurumu bünyesindeki personel ihtiyacını gidermek üzere Et Kombinası fabrikasında görevlendirecek lise mezunu personel alımı yapacak. Alımlar eski hükümlü ve TMY kapsamında olan adayları kapsayacak. Peki ilanın detayları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Et ve Süt Kurumu ilanı İŞKUR üzerinde yayımlanmış olup başvuru süreci ilanın yayımlanması ile birlikte başlamıştır. Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 5 gün içerisinde 09 Aralık 2019 tariihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İşte İŞKUR personel alımı başvuru şartları

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İŞKUR İLANIN DETAYLARI:

Alım Yapacak Kurum: Et ve Süt Kurumu Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü

Çalışma Şekli: Daimi / Tam Zamanlı

İşveren Statüsü: Kamu

Pozisyon: Soğuk Hava Depo İşçisi

Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu 1 kişilik boş kadro ile lise mezunu veya denhi okul mezunu olan adaylar içerisinden işçi alımı gerçekleştirecek.

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