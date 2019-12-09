İŞKUR tarafından 2500-2750 lira maaşla BİM ve A101'e personel alımı yapılacak. BİM Market İŞKUR üzerinden ve kendi sitesi üzerinden yaklaşık 230 personel alımı yapacak. En az ilkokul mezunu olma şartının arandığı iş ilanında asgari ücretin üzerinde maaş ödemesi yapılacağı belirtiliyor. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan alımlar Türkiye'deki birçok şube için yapılacak. Reyon görevlisi, satın alma sorumlusu, depo görevlisi, işe alım asistanı, büro memuru, eğitim asistanı, muhasebeci, unlu mamuller personeli ve daha birçok departmana farklı mesleklerden personel alımı yapılacak. Peki A101 ve BİM personel alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR açık iş ilanları

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İŞKUR ÜZERİNDEN BİM PERSONEL ALIMI YAPIYOR

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, Türkiye İş Kurumu ve kendi sitesi üzerinden hangi şubelerine personel alımı yapılacağını duyurdu. BİM Market İŞKUR üzerinden ve kendi sitesi üzerinden yaklaşık 230 personel alımı yapacak. İŞKUR internet sayfasından kasiyer alan BİM, kendi internet sitesi üzerinden reyon görevlisi, satın alma sorumlusu, depo görevlisi, işe alım asistanı, büro memuru, eğitim asistanı, muhasebeci, unlu mamuller personeli ve daha birçok departmana farklı mesleklerden personel alımı yapılacak.

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