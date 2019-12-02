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  • 03.12.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 09:29

büro memuru, işçi, aşçı, şoför ve muhasebeci alımı nedir? 2350 lira maaşla !

, her gün farklı kurumlardan farklı pozisyonlara olmak üzere yeni ilanlar paylaşmaya devam ediyor. İŞKUR'un son yayımladığı ilanlara göre birbirinden farklı kurumlara 2350 TL maaşla personel alımları yapılacak. İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. İŞKUR'da birçok meslek alanlarında ilanları yer alıyor. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.

İŞKUR üzerinden 2350 lira maaşla personel alımı yapılacak!

İŞKUR üzerinden vatandaşlara iş imkanı için fırsatlar devam ediyor. Son olarak İŞKUR, işbaşı eğitim programı kapsamında Çocuk gelişimcisi, büro memuru, yazılım personeli, işçi, aşçı, aşçı yardımcısı, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri personeli, çoban, halkla ilişkiler personeli, şoför, kadın giyim personeli, paketleme işçisi, bilgisayar operatörü, muhasebeci gibi pozisyonlara personel alımı yapılacak. İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız... Detaylar takvim.com.tr'de

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