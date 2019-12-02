İŞKUR üzerinden vatandaşlara iş imkanı için fırsatlar devam ediyor. Son olarak İŞKUR, işbaşı eğitim programı kapsamında Çocuk gelişimcisi, büro memuru, yazılım personeli, işçi, aşçı, aşçı yardımcısı, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri personeli, çoban, halkla ilişkiler personeli, şoför, kadın giyim personeli, paketleme işçisi, bilgisayar operatörü, muhasebeci gibi pozisyonlara personel alımı yapılacak. İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız... Detaylar takvim.com.tr'de

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