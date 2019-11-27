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  • 28.11.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 09:35

üzerinden bekçi alım başvuru şartları nedir? 28 Kasım İŞKUR farklı şehirlerde bekçi alım ilanı!

tarafından yeni için yeni iş ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre İŞKUR 8 şehirde en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapacak. Bekçi alımı iş başvuruları İŞKUR şubelerinden veya ilan içeriğinde verilen linkler üzerinden online olarak yapılacaktır. Peki nelerdir? Hangi illerden bekçi alınacak? Bekçilik, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumlu, İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir. Eskiden İstanbul sokaklarının gece güvenliği bekçiler tarafından sağlanırmış, 2017 senesi itibariyle büyük şehirlerde bekçilik mesleği hayata geri döndü.

İŞKUR aracılığı ile 8 şehirde bekçi alımı yapılacak!

Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına yoğun bir ilgi oldu. Bu bağlamda farklı şehirlerde, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kırşehir, Aydın ve Konya illeri olmak üzere bekçi alımı yapılacak. İlanlara baktığımız zaman İŞKUR, her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 14 Aralık 2019 tarihine kadar 8 ilimizde bekçi alımı yapacak. Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların; her ilanda öğrenim şartı farklı olmak üzere en az okuryazar, ilköğretim ve lise mezunu öğrenim düzeylerinden olmaları gerekmektedir. Adayların İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını takip etmesi gerekir.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sayfamızda İŞKUR tarafından yayınlanan bekçi alım ilanları bulunmaktadır. Bu ilanlara ulaşmak ve hemen online başvuru yapmak için öncelikli olarak buraya tıklayınız. Ardından, açılan sayfa üzerinde bulunduğunuz ile göre belirlediğiniz ilanın üzerini tıklayınız. E-devlet şifreniz ile giriş yaparak, açılan başvuru ekranı üzerinden iş başvuru kaydınızı yapınız. Bunun için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmanız ve ilan içeriklerinde belirtilen özel koşulları taşımanız yeterlidir.

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