Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına yoğun bir ilgi oldu. Bu bağlamda farklı şehirlerde, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kırşehir, Aydın ve Konya illeri olmak üzere bekçi alımı yapılacak. İlanlara baktığımız zaman İŞKUR, her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 14 Aralık 2019 tarihine kadar 8 ilimizde bekçi alımı yapacak. Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların; her ilanda öğrenim şartı farklı olmak üzere en az okuryazar, ilköğretim ve lise mezunu öğrenim düzeylerinden olmaları gerekmektedir. Adayların İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını takip etmesi gerekir.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sayfamızda İŞKUR tarafından yayınlanan bekçi alım ilanları bulunmaktadır. Bu ilanlara ulaşmak ve hemen online başvuru yapmak için öncelikli olarak buraya tıklayınız. Ardından, açılan sayfa üzerinde bulunduğunuz ile göre belirlediğiniz ilanın üzerini tıklayınız. E-devlet şifreniz ile giriş yaparak, açılan başvuru ekranı üzerinden iş başvuru kaydınızı yapınız. Bunun için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmanız ve ilan içeriklerinde belirtilen özel koşulları taşımanız yeterlidir.

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