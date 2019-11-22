Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden devlet kurumu ve özel kuruluşlar tarafından yayımlanan ilanlar yakından takip ediliyor. Son olarak incelenen bilgilere İŞKUR üzerinden 27 belediyeye 318 personel alınacak. Alımlarda ilkokul mezunu olmak yeterli olacağı görülüyor. 27 belediyeye yapılacak işçi alımı vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, İŞKUR KPSS şartsız 27 belediyeye işçisi alım şartları nelerdir? İşte detaylar...

İŞKUR İLANLARA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx web sitesini ziyaret ederek başvuru yapmak istediğiniz meslek grubunu 'meslek' kısmına yazmanız gerekmektedir. İlanların içeriğini görüntülemek için öncelikle İşkur'a kayıt olmalısınız.

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