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  • 22.11.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 16:42

KPSS şartsız 27 belediyeye işçi alımı yapacak! İŞKUR ilkokul mezunu işçi alım şartları nelerdir?

aracılığıyla her yıl on binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Kurum tarafından yayımlanan ilanlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken Türkiye'deki birçok kurum ve kuruluş İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla KPSS şartsız 27 belediyeye işçi alımı yapacak. İş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR ilkokul mezunu işçi alım şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler...

İŞKUR KPSS şartsız 27 belediyeye işçi alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden devlet kurumu ve özel kuruluşlar tarafından yayımlanan ilanlar yakından takip ediliyor. Son olarak incelenen bilgilere İŞKUR üzerinden 27 belediyeye 318 personel alınacak. Alımlarda ilkokul mezunu olmak yeterli olacağı görülüyor. 27 belediyeye yapılacak işçi alımı vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, İŞKUR KPSS şartsız 27 belediyeye işçisi alım şartları nelerdir? İşte detaylar...

İŞKUR İLANLARA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx web sitesini ziyaret ederek başvuru yapmak istediğiniz meslek grubunu 'meslek' kısmına yazmanız gerekmektedir. İlanların içeriğini görüntülemek için öncelikle İşkur'a kayıt olmalısınız.

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