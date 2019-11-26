İŞKUR personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası bir hayli yoğun oluyor. Bu bağlamda onlarca belediyeye kendi bünyesinde ya da taşeron kadrolarında yer vermek üzere yeni personellerini arıyor. Farklı nitelik ve çeşitli branşlarda yapılacak alımları takvim.com.tr'de verdik. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

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İŞKUR İLE ALIM YAPILACAK KADROLAR

Afyonkarahisar: Kepçe Operatörü. En az ilköğretim mezunu. Gereken belgeler şartı var.

Yozgat Kadıkent: Temizlik işçisi.

Zonguldak Gumeli: İnşaat Teknikeri. İlgili yüksekokul mezunu aranıyor.

Adana Kozan: Beden İşçisi. En az lise mezunu erkek aranıyor.

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