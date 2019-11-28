İŞKUR personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR belediyelere personel alımları yapacak. Geçen hafta ilanlar açıklanmıştı ve onlara başvurular alındı. Şimdi ise 29-30 Kasım ve Şubat ayı için personel alımları yapılacak. Belediyelere mezuniyet şartı olmadan, en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da yayımlanan personel alımı ilanlarında başvuru detayları haberimizde. İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel iş ilanlarını İŞKUR resmi internet sitesinden veya haberimiz içinde yer alan linkten takip edebilirsiniz.

İŞKUR PERSONEL HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ