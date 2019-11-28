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  • 29.11.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:40

Belediyeye personel alımı yapılacak! belediye için şartsız kamu personeli alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu () resmi internet sitesi aracılığı ile belediyelere personel alım ilanları yayımladı. Personel alımı ilanları şartsız olacak. Yayımlanan ilanlarda belediyelere personel memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Belediyelere yapılan personel alımında adaylar belediyeler, belediyelere bağlı kamu şirket ve kuruluşlarında edilecek. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Bu yöntemleri haberimizde detaylı olarak verdik.

İŞKUR tarafından belediyeye personel alımı yapılacak

İŞKUR personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR belediyelere personel alımları yapacak. Geçen hafta ilanlar açıklanmıştı ve onlara başvurular alındı. Şimdi ise 29-30 Kasım ve Şubat ayı için personel alımları yapılacak. Belediyelere mezuniyet şartı olmadan, en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da yayımlanan personel alımı ilanlarında başvuru detayları haberimizde. İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel iş ilanlarını İŞKUR resmi internet sitesinden veya haberimiz içinde yer alan linkten takip edebilirsiniz.

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