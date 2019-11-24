Binlerce işsiz vatandaşın umudu olayı sürdüren İŞKUR'dan bir güzel haber daha geldi. Bu bağlamda 30 Kasım tarihine kadar tam 46 bin memur ve personel alımı yapılacağı belirtildi. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. İŞKUR tarafından yapılacak tüm alımlarda İŞKUR üyeliğinin olması ve iş durumunun da işsiz, iş arıyor şeklinde ayarlanması gerekiyor. İŞKUR 46 bin memur ve personel alımı başvuru şartları...

TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

İŞKUR İLANLARINDA SON GÜNLER

Yapılacak alımlarda bazı ilanlar için son günler. Sulakyurt Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak belediye personel alımları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacak üniversite alımları ve Mamak Belediyesi için yapılacak alımlarda son günler olduğundan dolayı adayların ilanları güncel bir şekilde takip ederek başvurularını İŞKUR üzerinden yapması gerekiyor.

İŞKUR tarafından yapılacak tüm alımlarda İŞKUR üyeliğinin olması ve iş durumunun da işsiz, iş arıyor şeklinde ayarlanması gerekiyor.