3 ilde şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. Farklı illerde şehir hastanelerine personel alımları yapılacak. Konya , Elazığ ve Ankara illerinde bulunan şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Şehir hastaneleri bünyesine KPSS şartı olmadan yapılan personel alımlarında kadrolar ve başvuru şartlarını haberimizde verdik. Şehir hastanelerine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır.

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LABORATUVAR SORUMLUSU ALIMI

Elazığ Şehir Hastanesi 'ne yapılan Laboratuvar Sorumlusu alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir: Sağlık Meslek Liseleri'nin ''Laboratuvar Teknisyenliği'', Meslek Yüksek Okulları'nın "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri" veya Fen Fakültelerinin ''Biyoloji / Kimya'' bölümlerinden mezun,

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