İŞKUR üzerinden Aralık ayının ilk günlerinde personel alımlarına devam ediliyor. A101 ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, Türkiye İş Kurumu ve kendi sitesi üzerinden hangi şubelerine personel alımı yapılacağını duyurdu. BİM Market İŞKUR üzerinden ve kendi sitesi üzerinden yaklaşık 230 personel alımı yapacak. İŞKUR resmi sitesinden alınan başvurularda personellere 2500-2750 TL arasında maaş verileceği belirtildi. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan alımlar Türkiye'deki birçok şube için yapılacak. Reyon görevlisi, satın alma sorumlusu, depo görevlisi, işe alım asistanı, büro memuru, eğitim asistanı, muhasebeci, unlu mamuller personeli ve daha birçok departmana farklı mesleklerden personel alımı yapılacak.

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A101 VE BİM İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'nin perakende mağazacılık alanında en büyük iki markası olan BİM ve A101, alım ilanını İŞKUR resmi sitesi üzerinden duyurdu. Siz de çeşitli illerde birçok pozisyon için yapılacak alımlar için İŞKUR resmi sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. En az ilkokul mezunu olma şartının arandığı iş ilanında asgari ücretin üzerinde maaş ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

BİM Kariyer üzerinden hızlı iş başvurusu sayfasına ulaşmak ve hemen online iş başvuru kaydınızı oluşturmak için ise burayı tıklayınız

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