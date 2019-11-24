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  • 25.11.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 09:14

ve üzerinden en az ilkokul mezunu asgari ücretten fazla maaşla personel alım şartları açıklandı

ve en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağını ilan etti! üzerinden verilen ilanda birçok şube için yapılacak personel alımlarının detayları da yayınlandı. A101 kaç kişi alacak, ne zaman alım yapacak? ne zaman? A101 kaç TL maaş veriyor? BİM ne kadar ücret ödüyor? Kaç personel alımı yapılacak? 'nin bu iki büyük market zincirinin yapacağı eleman alımı ile ilgili iş ilanı detaylarını haberimizden tüm ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan alımlar Türkiye'deki birçok şube için yapılacak. Her geçen gün şube sayısını artıran iki marketin bu doğrultuda personel ihtiyaçları da artıyor ve dönem dönem bu şekilde alımlar yapıyor.

A101 ve BİM en az ilkokul mezunu personel alacak!

İŞKUR yeni haftada personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük marketleri olan BİM ve A101 personel ve işçi alımı yapacak. İŞKUR resmi sitesinden alınan başvurularda personellere 2500-2750 TL arasında maaş verileceği belirtildi. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan alımlar Türkiye'deki birçok şube için yapılacak. Her geçen gün şube sayısını artıran iki marketin bu doğrultuda personel ihtiyaçları da artıyor ve dönem dönem bu şekilde alımlar yapıyor. Peki A101 kaç kişi alacak, ne zaman alım yapacak? BİM personel alımı ne zaman? A101 kaç TL maaş veriyor?

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A101 VE BİM İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'nin perakende mağazacılık alanında en büyük iki markası olan BİM ve A101, alım ilanını İŞKUR resmi sitesi üzerinden duyurdu. Siz de çeşitli illerde birçok pozisyon için yapılacak alımlar için İŞKUR resmi sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. En az ilkokul mezunu olma şartının arandığı iş ilanında asgari ücretin üzerinde maaş ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

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