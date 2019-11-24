İŞKUR yeni haftada personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük marketleri olan BİM ve A101 personel ve işçi alımı yapacak. İŞKUR resmi sitesinden alınan başvurularda personellere 2500-2750 TL arasında maaş verileceği belirtildi. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan alımlar Türkiye'deki birçok şube için yapılacak. Her geçen gün şube sayısını artıran iki marketin bu doğrultuda personel ihtiyaçları da artıyor ve dönem dönem bu şekilde alımlar yapıyor. Peki A101 kaç kişi alacak, ne zaman alım yapacak? BİM personel alımı ne zaman? A101 kaç TL maaş veriyor?

SON DAKİKA MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

A101 VE BİM İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'nin perakende mağazacılık alanında en büyük iki markası olan BİM ve A101, alım ilanını İŞKUR resmi sitesi üzerinden duyurdu. Siz de çeşitli illerde birçok pozisyon için yapılacak alımlar için İŞKUR resmi sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. En az ilkokul mezunu olma şartının arandığı iş ilanında asgari ücretin üzerinde maaş ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ