İŞKUR aracılığıyla sağlık personeli alımı yapılacak! Sağlık personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR tarafından belirli dönem aralığında yayımlanan ilanlarla birlikte her yıl binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. İş arayışı olan vatandaşlar bu nedenle İŞKUR'dan yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Son olarak KPSS şartsız toplamda 440 sağlık personeli alacağı duyuruldu. İlana başvurmak isteyenler şimdi İŞKUR sağlık personeli alımı alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

İŞKUR SAĞLIK PERSONELİ GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına Sağlık yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ