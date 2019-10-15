Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 16.10.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 09:02

ve DKK üzerinden ! İşte İŞKUR güncel ilanları

aracılığı ile 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında satın alma görevlisi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların lisans mezunu olmaları gerekmektedir. TSE ı başvuruları şartsız olup, ve diğer detaylar haber içeriğinde ayrıntılı olarak verilmiştir. İŞKUR sayfası üzerinden yani bir alım ilanı yayınladı. İlana göre DKK en geç 18 Ekim 2019 tarihine kadar İŞKUR aracılığı ile daimi ı yapacaktır. İşçi alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Peki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden TSE TÜBİTAK ve DKK personel alımları

İŞKUR üzerinden personel alımları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İŞKUR aracılığı ile TSE, TÜBİTAK ve DKK için personel alımları yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugün yeni kamu iş ilanları yayınladı. Yeni yayınlanan iş ilanlarına göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TSE) KPSS şartsız personel alımı yapacak. TÜBİTAK ise İŞKUR aracılığı ile önlisans mezunu teknisyen alımı yapacak! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun kamu işçi alımı kategorisinde yeni bir işçi alım ilanı yayınladı. Sizin için aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra online iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte İŞKUR güncel işçi alım ilanları

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriTSE TÜBİTAK ve DKK personel alım İŞKUR üzerinden başvuru şartları! İşte İŞKUR güncel işçi alım ilanları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri