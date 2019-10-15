İŞKUR üzerinden personel alımları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İŞKUR aracılığı ile TSE, TÜBİTAK ve DKK için personel alımları yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugün yeni kamu iş ilanları yayınladı. Yeni yayınlanan iş ilanlarına göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TSE) KPSS şartsız personel alımı yapacak. TÜBİTAK ise İŞKUR aracılığı ile önlisans mezunu teknisyen alımı yapacak! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun kamu işçi alımı kategorisinde yeni bir işçi alım ilanı yayınladı. Sizin için aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra online iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte İŞKUR güncel işçi alım ilanları

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