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  • 15.10.2019 19:27
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 19:27

İŞKUR aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları açıklandı! Bekçi ve güvenlik alım şartları neler?

Her yıl İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla özel sektörde istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanları yayımlanıyor. Bu ilanları yakından takip eden binlerce vatandaş İŞKUR aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları hakkında detayları araştırıyor. Son olarak İŞKUR üzerinden bekçi ve güvenlik görevlisi alımına dair ilanlar yayımlandı. Peki, İŞKUR bekçi ve güvenlik alım şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler...

İŞKUR aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi alınacak!

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla her yıl binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Özellikle takip edilen ilanlar arasında ise bekçi ve güvenlik görevlisi alımı ilanları bulunuyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi ve güvenlik görevlisi alımı ilanlarını merak edenler için haberimizde detayları derledik. Kurum tarafından geçen hafta 780 güvenlik görevlisi alımı yapılacağına dair ilan yayımlanmıştı. İşte ilanlar hakkında bilinmesi gerekenler...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

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