Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yeni ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda en ilkokul mezunu temizlik görevlisi ve en az lise mezunu güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı! Başvuru şartları nelerdir? Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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