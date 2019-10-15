Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 16.10.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 09:05

Çevre ve personel memur alımı başvuru şartları! İşte İŞKUR başvuru ekranı!

personel alımları için ilan açıklamaya devam ediyor. Bu bağlamda Çevre ve personel memur alımını İŞKUR üzerinden yapacak. İşe girmek isteyen adaylar ise İŞKUR güncel iş ilanlarını ve başvuru sayfasını çok yakından takip ediyor. Bu bağlamda Genel Müdürlüğünün resmi web adresi üzerinden tarafından bir ilan yayımlandı. İlanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 175 personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı! Başvuru şartları nelerdir? Başvuru yapmak için öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapıyor! İşte şartlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile yeni ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda en ilkokul mezunu temizlik görevlisi ve en az lise mezunu güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı! Başvuru şartları nelerdir? Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel memur alımı başvuru şartları! İşte İŞKUR başvuru ekranı!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri