Devlet personel alımlarına devam ediyor. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı. Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde DPB personel ve memur alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. D
İlan tarihi: 06 Mayıs 2019
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 44 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2019
İlan tarihi: 03 Mayıs 2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2019
İlan tarihi: 29 Nisan 2019
SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2019
İlan tarihi: 10 Mayıs 2019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 16 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019
İlan tarihi: 26 Nisan 2019
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