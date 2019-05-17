Devlet personel alımlarına devam ediyor. KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı. Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde DPB personel ve memur alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. D

İlan tarihi: 06 Mayıs 2019

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 44 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2019

İlan tarihi: 03 Mayıs 2019

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2019

İlan tarihi: 29 Nisan 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2019

İlan tarihi: 10 Mayıs 2019

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 16 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019

İlan tarihi: 26 Nisan 2019