İŞKUR iş arayan vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. İŞKUR açık iş ilanlarını ve pozisyonları resmi internet sitesinden yayınlıyor. Vatandaşlarda bu iş ilanlarına oldukça fazla ilgi gösteriyor. İŞKUR tarafından en az asgari ücret verilerek personel istihdamı sağlanıyor.
ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon
ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ
Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon
TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon
Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon
Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon
ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon
KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon
DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon
DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI BAŞKANLIIĞI
Büro Memuru (Genel) - 2 Açık Pozisyon
SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Taksi Şoförü - 1 Açık Pozisyon
Kepçe Operatörü - 2 Açık Pozisyon
ÇAY BEL.BŞK. PAZARAĞAÇ
Beden İşçisi (Temizlik) - 15 Açık Pozisyon
İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan özel sektör ve kamu iş ilanlarının yanı sıra, yürütülen iş başı eğitim programıyla da istihdama katkı sağlanmaktadır. Mevcutta bahsedilen 62 bin kişilik bu açık iş ilanları arasında, meslek öğrenme imkanı sunan iş başı eğitim programları da yer alıyor. Başvurmak için İŞKUR iş ve meslek danışmanlarına müracaat edebilirsiniz. Binlerce farklı meslek ve iş kolundan ilanlara başvuru yapmak ya da ön bilgi sahibi olmak için resmi İŞKUR web adresini ziyaret edebilirsiniz...
En az asgari ücret verilerek personel istihdamı sağlanıyor. İş yerlerinin ve iş kalitesine göre maaşlar artış gösteriyor. Bu kapsamda başvuru yapmadan önce mutlaka detayları; "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)" web adresi "açık iş ilanları" ekranı aracılığıyla incelemek zorunlu.
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