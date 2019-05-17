İŞKUR iş arayan vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. İŞKUR açık iş ilanlarını ve pozisyonları resmi internet sitesinden yayınlıyor. Vatandaşlarda bu iş ilanlarına oldukça fazla ilgi gösteriyor. İŞKUR tarafından en az asgari ücret verilerek personel istihdamı sağlanıyor.

ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon

ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ

Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon

TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon

Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon

Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon

ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon

KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI BAŞKANLIIĞI

Büro Memuru (Genel) - 2 Açık Pozisyon

SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taksi Şoförü - 1 Açık Pozisyon

Kepçe Operatörü - 2 Açık Pozisyon

ÇAY BEL.BŞK. PAZARAĞAÇ

Beden İşçisi (Temizlik) - 15 Açık Pozisyon

İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan özel sektör ve kamu iş ilanlarının yanı sıra, yürütülen iş başı eğitim programıyla da istihdama katkı sağlanmaktadır. Mevcutta bahsedilen 62 bin kişilik bu açık iş ilanları arasında, meslek öğrenme imkanı sunan iş başı eğitim programları da yer alıyor. Başvurmak için İŞKUR iş ve meslek danışmanlarına müracaat edebilirsiniz. Binlerce farklı meslek ve iş kolundan ilanlara başvuru yapmak ya da ön bilgi sahibi olmak için resmi İŞKUR web adresini ziyaret edebilirsiniz...

En az asgari ücret verilerek personel istihdamı sağlanıyor. İş yerlerinin ve iş kalitesine göre maaşlar artış gösteriyor. Bu kapsamda başvuru yapmadan önce mutlaka detayları; "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)" web adresi "açık iş ilanları" ekranı aracılığıyla incelemek zorunlu.