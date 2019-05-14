Mayıs ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları!

Mayıs ayı içerisinde en az lise mezunu olan adaylar içerisinden kamuya binlerce memur personel alımı yapılacak. KPSS şartsız ve en az lise mezunu memur alım ilanları DPB üzerinden yayınlandı. Bu bağlamda Mayıs ayı memur alımı başvuruları yakından takip ediliyor.

2019 MAYIS AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI TAM LİSTESİ

Devlet Personel Başkanlığınca duyurulan ilanlara göre memur personel alımı yapılacak birimler ve kuruluşlar şu şekilde;

Dışişleri Bakanlığı KPSS şartsız 1 personel alınacak son başvuru tarihi 03/05/19

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS şartlı 9 memur alınacak son başvuru tarihi 03/05/19

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri KPSS şartlı 14 memur alınacak son başvuru tarihi 06/05/19

Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartsız 13000 personel alınacak son başvuru tarihi 31/07/19

Kamu Gözetimi Kurumu KPSS şartsız persnoel alınacak son başvuru tarihi 03/05/19

Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS şartsız 56 personel alınacak son başvuru tarihi 06/05/19

Sayıştay KPSS şartlı 9 memur alınacak son başvuru tarihi 06/05/19

Erciyes Üniversitesi KPSS şartlı 46 memur alınacak son başvuru tarihi 05/05/19

TÜBİTAK KPSS şartsız 370 personel alınacak son başvuru tarihi 10/05/19

Türk Kızılay KPSS şartsız personel alınacak son başvuru tarihi belirtilmedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KPSS şartlı 5 memur alınacak son başvuru tarihi 09/05/19

Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız 21 personel alınacak son başvuru tarihi 21/05/19

Gaziantep Üniversitesi KPSS şartlı 3 memur alınacak son başvuru tarihi 10/05/19

Deniz Kuvvetleri KPSS şartsız 1640 personel alınacak son başvuru tarihi belirtilmedi

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri KPSS şartsız personel alınacak son başvuru tarihi belirtilmedi.

Marmara Üniversitesi KPSS şartlı 2 memur alınacak son başvuru tarihi 12/05/19

Sağlık Bakanlığı KPSS şartlı 24 memur alınacak son başvuru tarihi 17/05/19

MAYIS AYI MEMUR PERSONEL ALIMI DETAYLARI:

Mayıs ayı içerisinde binlerce kişilik kadro ile memur alımı, işçi alımı, kamu personeli alımı, sözleşmeli personel alımı, personel alımı gibi ilanlar yayımlandı. Her kurum farklı nitelikler ve farklı kadrolarda alım yaptığı için adaylardan bazı genel ve bazı özel nitelikler aranıyor. Bu nitelikleri yerine getiren adaylara ise eğer kurum uygun görüyorsa sözlü ve/veya uygulamalı ve yazılı sınav yapıyor. Adayların ilgili sınava katılabilmeleri için değerlendirmeler KPSS puanı ile veya Kura yöntemi ile yapılmaktadır. Bu bağlamda Kamuya memur alımı için adayların en az lise mezunu olmak, ön lisans mezunu olmak ve lisans mezunu olmaları gereklidir.