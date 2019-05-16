Kamuya 24 belediye 125 memur, personel ve işçi alımı yapıyor

2019 İŞKUR kamu belediye memur, personel ve işçi alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR güncel yeni ilanlar. Ülkemizde farklı illerde bulunan yüzlerce belediye bünyelerindeki personel eksikliğini karşılamak için memur personel alımı yapıyorlar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Belediye personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Bu kapsamda adaylardan, türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Alım yapılacak pozisyon için gerekli eğitim seviyesini tamamlamış ve gerekli belgeye sahip olmak gibi nitelikler aranacak.

Haberimizin devamında sizlere alım yapacak belediyeler hakkında bilgiler verdik. Aşağıda Kamu Grubu belediye personel alımlarına ve Kurum Dışı Belediye personel alımlarına ulaşarak alım yapacak belediyelere ulaşabilirsiniz.

KAMU GRUBU BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI:

İŞKUR üzerinde haftalık olara yayımlanan kamu grubu belediye personel alım ilanlarına göre farklı belediyeler memur, İşçi veya personel alımı yapıyorlar. Bu bağlamda aşağıdaki ilanlara göre 6 farklı Belediye toplamda 12 personel alımı yapıyorlar.

1. Sultangazi Belediyesi: 1 Otomotiv Kaporta İşçisi

2. Almus Ataköy Belediyesi: 3 Beden İşçisi

3. Sulakyurt Belediyesi: 1 Taksi Şoförü

4. Gülağaç Belediyesi: 5 Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)

5. Geyikli Belediyesi: 1 Engelli Büro İşçisi ve 1 Temizlik işçisi

6. Taşköprü Belediyesi: 1 Elektrikçi Genel

Kamu Grubu belediye personel alımlarına başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılıyor. Bu yönde adaylar başvurularını aşağıdaki vereceğimiz başlantı üzerinden ilanlara başvuru yapabilirler. Başvurular için adaylara sadece bir kaç gün verilmiş olup adayların bir an önce başvuru yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx