Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 17.05.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 10:42

Günlük 77-85 TL maaşla 2019 ! İşte

resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyurularda , 40 farklı şehirde, farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanlar ve başvuru şekli haberimizin devamında. İşte ilan detayları. 'da yayımlanan ilanlarda işbaşı ile mesleki eğitim kurslarına personel alımı yapılacağı , yapılacak personel alımında adayların önce meslek sahibi sonra iş sahibi yapılacağı bildirildi. Kurs boyunca tüm masrafları ve giderler devlet tarafından karşılanacak adaylar, kurs bitimi sonrası işe yerleştirilecek. Peki İŞKUR 40 ile personel alımı başvuru şartları nedir? İşte yeni ilanlar günlük 77-85 TL maaşla.

İŞKUR Türkiye İş Kurumu kendi internet sitesinde yeni duyurular ve ilanlar yayınladı. İŞKUR'un yeni yayınladığı ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağını açıkladı. İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda işbaşı ile mesleki eğitim kurslarına personel alımı yapılacağı , yapılacak personel alımında adayların önce meslek sahibi sonra iş sahibi yapılacağı bildirildi. Kurs boyunca tüm masrafları ve giderler devlet tarafından karşılanacak adaylar, kurs bitimi sonrası işe yerleştirilecek. Kurslara katılan adaylara günlük 77 TL ödeme yapılmaktadır. Peki İŞKUR günlük 77-85 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları! İşte işbaşı eğitim kurs ilanı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriGünlük 77-85 TL maaşla 2019 İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları! İşte işbaşı eğitim kurs ilanı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri