İŞKUR Türkiye İş Kurumu kendi internet sitesinde yeni duyurular ve ilanlar yayınladı. İŞKUR'un yeni yayınladığı ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağını açıkladı. İŞKUR'da yayımlanan ilanlarda işbaşı ile mesleki eğitim kurslarına personel alımı yapılacağı , yapılacak personel alımında adayların önce meslek sahibi sonra iş sahibi yapılacağı bildirildi. Kurs boyunca tüm masrafları ve giderler devlet tarafından karşılanacak adaylar, kurs bitimi sonrası işe yerleştirilecek. Kurslara katılan adaylara günlük 77 TL ödeme yapılmaktadır. Peki İŞKUR günlük 77-85 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları! İşte işbaşı eğitim kurs ilanı