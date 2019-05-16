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  • 16.05.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 11:37

DPB'den duyuru! 2019 sözleşmeli personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?

sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuş başvuruları almıştı. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi. Avukat ve büro personeli alımı için yapılan başvurular ne zaman bitiyor? Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

Duyuru yayınlandı! Başvuru süresi uzatıldı...

Marmara Üniversitesi'ne 2 farklı kadroda personel alımı yapılacak. Geçtiğimiz gün ilana çıkan Marmara Üniversitesi Avukat ve Büro Personeli alımı için gerçekleştirdiği başvuruların süresinin uzatıldığını duyurdu. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını merak ediyor. Haberimizde Marmara Üniversitesi personel alımı ile ilgili tüm detayları derledik. Peki, Marmara Üniversitesi personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 10 Haziran 2019 tarihine kadar yapılabilecek.

Başvuru yapacak olan adayların, https://www.marmara.edu.tr ve https://pdb.marmara.edu.tr internet adreslerinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon: 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İşte başvuru için gerekli evraklar:

1- Fotoğraflı başvuru formu

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

4- Diplorna veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi veya noter tasdikti sureti 5- Çalışma Belgesi ve sigorta döküm cetveli

6- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikleri belgelemek


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