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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 10:50

'dan Bekçi alımı! İşte şartlar

Türkiye İş Kurumu (), çeşitli özel sektör kurumlarında istihdam etmek üzere en az bekçi alımı yapıyor. ve ilanın detayları haberimizde...

İŞKUR'dan ilköğretim mezunu Bekçi alımı! İşte şartlar

Bekçi olabilme umuduyla başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuruların detaylarını derledik. Peki bekçi alımı ! Bekçi maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek bekçi alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Adayların 18 Mayıs 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 18 Mayıs'tan sonra başvuru yapılmayacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az okur yazar olmaları gerekiyor. Bunun yanında engelli kadroları hariç sağlık problemi bulunmayan, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecek.

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