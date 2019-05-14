2019 yılının Temmuz ayı memurlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Memurlar Temmuz ayı içerisinde maaşlara yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Bununla beraber enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte araştırmalarda hızlandı.

TEMMUZ AYI MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR?

SSK ve Bağ- Kur'lu vatandaşların (emeklilerin) zam oranları 3 Temmuz 2019 tarihinde netlik kazanacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur'lu vatandaşlara yüzde 6 zam yapılacağı ifade edilirken, memur emeklisi vatandaşlara ise enflasyon farkı ile yüzde 7 oranında zam yapılacak.

MAAŞLARA YANSIMASI NASIL OLACAK?

Söz konusu bu artış gerçekleşmesi durumunda maaşlar şöyle olacak; Memur emeklisi aylığı 166, 57 Türk Lirası artışla 2 Bin 546 Türk Lirası 16 kuruş olacak. Esnaf emeklilerine ise 95, 72 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,691 Türk Lira 2 kuruş olacak. Bağ- Kur tarım emeklisi vatandaşlarına ise 71,38 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,260 Türk Lirası 97 Kuruşa yükselecek.

SSK'LILARDA EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR?

SSK'lı vatandaşlarda ise en düşük maaş 200 yılından önce emekli olanlarda 109,09 Türk Lirası artışla beraber 1,927 Türk Lirası 27 kuruşa çıkacak. 200 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda ise 67, 52 Türk Lirası artış yaşayarak, 1,193 Türk Lirasına çıkacak.