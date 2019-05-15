İŞKUR yine işsiz vatandaşlarımıza umut oluyor. İŞKUR güncel iş ilanları açıklandı bu bağlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör bünyesine büro memuru alımlarına devam ediyor. Özel sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından İŞKUR üzerinden ilan yayınlandı.

Türkiye Geneli Büro Personeli Alım İlanları

Çok sayıda branşın yer aldığı ilanlar ile işçi ve memur kadroları ilan edildi. İşkur üzerinden yayınlanan ilana göre ülkemiz genelinde hemen hemen her ilde olmak üzere toplamda 663 büro personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

İlanlara Nasıl Ulaşılır?

Çok sayıda kadronun yer aldığı ilanlar İşkur üzerinden ilan ediliyor. İş arayan durumunuzun aktif olması halinde internet üzerinden ya da bizzat danışmanınız eşliğinde boş olan kadroları inceleyebilirsiniz. https://esube.iskur.gov.tr/ bağlantısı üzerinden kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra iş ara bölümüne büro memuru, diğer büro personeli anahtar kelimelerini yazarak arama yapabilirsiniz.

Ayrıca aramalarınızı yaşadığınız şehir bilgisini ekleyerek yapmanız daha doğru ve sağlıklı sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır. Aktif olarak iş arıyorsanız hemen İşkur e-şube üzerinden başvurunuzu yapınız. Bulunduğunuz il ve ilçede yer alan İşkur Müdürlükleri ile görüşerek de açık olan kadrolar hakkında bilgi sahibi olabilir ve başvuru yapabilirsiniz. İlan detaylarını görmek için muhakkak sisteme giriş, başvuru için ise iş arayan durumunun aktif olması gerektiğini gözden kaçırmayınız.

İŞKUR GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Her ilanın şartları farklı olup ortak başvuru şartları şu şekildedir:

- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartsız,

- Mesleğini severek yapan,

- Önlisans ve lisans mezunu olmak,

- Müfredata uygun planlı çalışan,

- Güleryüzlü ,Sabırlı, İletişim gücü yüksek,

- Okul kurallarına uyan,

- Sorumluluklarının bilincinde olan,

- Kendini geliştiren,

- Kariyerine önem veren,

- Kurumda uzun yıllar görev alabilecek,

- Dış görünüşüne önem veren,

- Bilgisayar kullanabilen, haftalık ve aylık programları hazırlayabilecek,

- Veli iletişiminde kuvvetli,

- Eğitim koordinatörü ile koordineli bir şekilde çalışarak; her türlü değerlendirme materyali, doküman, kaynak hazırlanmasından sorumlu olabilecek.