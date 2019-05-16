2019 Mayıs ayı memur alım ilanları! İşte şartlar

Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak gereklidir. Peki 2019 DPB Mayıs ayı memur personel alım ilanları başvuru şartları nedir?

DPB MEMUR İLANLARI YAYINLANDI İLKÖĞRETİM, LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU ALIM YAPILIYOR!

Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

2019 MAYIS AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI TAM LİSTESİ

Devlet Personel Başkanlığınca duyurulan ilanlara göre memur personel alımı yapılacak birimler ve kuruluşlar şu şekilde;

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak): 142 Personel Alacak

Kocaöz Belediye Başkanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Marmara Üniversitesi: 2 Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bakanlığı: 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Gaziantep Üniversitesi: 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Erciyes Üniversitesi: 46 Sözleşmeli Personel Alacak

Sayıştay Başkanlığı: 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı: 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Dışişleri Bakanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi: 5 Akademik Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi: 44 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi: 3 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi: Öğretim Üyesi Düzeltme İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi: 47 Akademik Personel Alacak

Boğaziçi Üniversitesi: Akademik Personel Alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 6 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 8 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak

Kafkas Üniversitesi: 92 Akademik Personel Alacak

Bartın Üniversitesi: 7 Akademik Personel Alacak

Amasya Üniversitesi: 3 Akademik Personel Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 8 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 33 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak

Adıyaman Üniversitesi: 9 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak

Adıyaman Üniversitesi: 26 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi: 15 Akademik Personel Alacak

Iğdır Üniversitesi: 9 Akademik Personel (Öğretim Üyesi Ve Öğretim Elemanı) Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2 Akademik Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: 48 Akademik Personel Alacak

Batman Üniversitesi: 32 Akademik Personel Alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: 16 Akademik Personel Alacak

İstanbul Üniversitesi: 13 Akademik Personel Alacak

Amasya Üniversitesi: 15 Akademik Personel Alacak

Batman Üniversitesi: 31 Akademik Personel Alacak

Bitlis Eren Üniversitesi: 8 Akademik Personel Alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü: 1 Sürekli İşçi Alacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 1640 Askeri Personel Alacak

Milli Savunma Bakanlığı: Askeri Personel (2019 Yılı İçin Uzman Erbaş) Alacak