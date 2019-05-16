2019 Mayıs ayı memur alım ilanları! İşte şartlar

Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak gereklidir. Peki 2019 DPB Mayıs ayı memur personel alım ilanları başvuru şartları nedir?
DPB MEMUR İLANLARI YAYINLANDI İLKÖĞRETİM, LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU ALIM YAPILIYOR!
Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
2019 MAYIS AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI TAM LİSTESİ
Devlet Personel Başkanlığınca duyurulan ilanlara göre memur personel alımı yapılacak birimler ve kuruluşlar şu şekilde;
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak): 142 Personel Alacak
Kocaöz Belediye Başkanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak
Marmara Üniversitesi: 2 Sözleşmeli Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı: 24 Sözleşmeli Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi: 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Erciyes Üniversitesi: 46 Sözleşmeli Personel Alacak
Sayıştay Başkanlığı: 9 Sözleşmeli Personel Alacak
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı: 9 Sözleşmeli Personel Alacak
Dışişleri Bakanlığı: 1 Sözleşmeli Personel Alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi: 5 Akademik Personel Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi: 44 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi: 3 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi: Öğretim Üyesi Düzeltme İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi: 47 Akademik Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi: Akademik Personel Alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 6 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 8 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak
Kafkas Üniversitesi: 92 Akademik Personel Alacak
Bartın Üniversitesi: 7 Akademik Personel Alacak
Amasya Üniversitesi: 3 Akademik Personel Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 8 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 33 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak
Adıyaman Üniversitesi: 9 Akademik Personel (Öğretim Elemanı) Alacak
Adıyaman Üniversitesi: 26 Akademik Personel (Öğretim Üyesi) Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi: 15 Akademik Personel Alacak
Iğdır Üniversitesi: 9 Akademik Personel (Öğretim Üyesi Ve Öğretim Elemanı) Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2 Akademik Personel Alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: 48 Akademik Personel Alacak
Batman Üniversitesi: 32 Akademik Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi: 16 Akademik Personel Alacak
İstanbul Üniversitesi: 13 Akademik Personel Alacak
Amasya Üniversitesi: 15 Akademik Personel Alacak
Batman Üniversitesi: 31 Akademik Personel Alacak
Bitlis Eren Üniversitesi: 8 Akademik Personel Alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü: 1 Sürekli İşçi Alacak
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 1640 Askeri Personel Alacak
Milli Savunma Bakanlığı: Askeri Personel (2019 Yılı İçin Uzman Erbaş) Alacak
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