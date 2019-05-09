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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 08:56

'dan farklı illere bekçi alımı! Başvuru şartları neler?

Bekçi alımı için heyecan içinde olan adaylara müjdeli haber 'dan geldi. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden bekçi alımı ile ilgili ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımı yapılacak.

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