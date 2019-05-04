Bekçi adayları 1 Nisan tarihinde işlemlerini tamamladı. 8 bin 187 bekçi adayı için süreç hala devam ediyor. Binlerce adaydan bir kısmı ön başvurudan kalırken, diğerleri ön sağlık kontrolünden geçtiler. Bu bölümde adayların bir kısmı daha hayallerine veda edecek. Bu sebeple "Bekçilik ön sağlık kontrolü sonuçları ne zaman?" diye aramalar sıklaşmış durumda... Bu aşamada sonra ise adayları sözlü sınav bekliyor.

Bekçilik sınav merkezleri ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişinin başvuru yaptığı 2019 yılı bekçilik alımı ön sağlık ve başvuru sonuçları için gözler Polis Meslek Eğitim Merkezine çevrildi. Nisan ayı itibariyle başlayan bekçilik ön sağlık başvuruları ve sağlık değerlendirme sonuçları, yapılan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Bekçilik alımlarına ilişkin ön başvuru sonuçları Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde yapılan sürecin ardından internet üzerinden yayımlanacak. Peki, ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı başvuru sonuçları 18 Mart ve 1 Nisan tarihleri aralığında işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Binlerce kişinin başvuru yaptığı 2019 yılı bekçilik alımı ön sağlık ve başvuru sonuçları için gözler Polis Meslek Eğitim Merkezine çevrildi. Nisan ayı itibariyle başlayan bekçilik ön sağlık başvuruları ve sağlık değerlendirme sonuçları, yapılan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Bekçilik alımlarına ilişkin ön başvuru sonuçları Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde yapılan sürecin ardından internet üzerinden yayımlanacak. Peki, ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı başvuru sonuçları 18 Mart ve 1 Nisan tarihleri aralığında işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

BEKÇİLİK ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik ön sağlık kontrolü, geçtiğimiz sınav döneminde temmuz ayında başlamış ve akabinde yazılı sınav tarihi 20 Ekim olarak belirlenmişti. Adaylar, sınav giriş yerlerini ise eylül ayında öğrenmişti.

Bu bilgiler ışığında, bekçilik sınavı için giriş yerlerinin mayıs ayının sonlarına doğru yayımlanması, yazılı sınavın ise haziran ayının sonu ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması beklenmektedir.

BEKÇİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bekçi alımı başvuru sürecinin nasıl işlediği de merak ediliyor. Bekçi alımı başvurusunda bulunan adaylar arasından seçilenler, sözlü mülakata tabii tutulacak. Sözlü mülakatta 100 puandan değerlendirilen adaylar 70 puan almaları durumunda başarılı sayılacaklar. Mülakatı geçenler ise yazılı sınava alınacak ve kesin sonuçlar ilan edilecek.