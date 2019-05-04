10 bin polis daha alınacak

10 bin polis alımı polis olmak isteyen adaylar tarafından dört gözle bekleniyor. İçişleri Bakanı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söylemişti.

25. dönem POMEM polis alımında diğer detay belli oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından Soylu Habertürk 'e konuk oldu ve 25. dönem POMEM polis alımı tarihi ile alım şeklini söyledi.

BİN KADIN POLİS ALIMI BAŞVURULARI ALINDI

24. dönem POMEM kapsamında lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından 3 bin kadın polis alımı için başvurular alındı ve başvuru sonuçları ile mülakat tarihleri beklenmeye başladı.

25. DÖNEM POMEM AÇIKLAMASI GELDİ

Süleyman Soylu yaptığı son açıklamada 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi. Bakan Soylu açıklamasında , "geçtiğimiz aylarda 15 bin polis alımı yapıldı, şimdi 3 bin polis için başvuruları aldık, Eylül ayında 10 bin yeni polis alacağız." dedi.

Bakan Soylu 'nun açıklamasına göre 10 bin polis alımı POMEM polis memuru olarak yapılacak. 10 bin alıma lisans ve ön lisans mezunları KPSS puanı ile başvuru yapabilecek.

PÖH ALIMINDA SON DURUM NEDİR?

Bakan Soylu özel harekat polisi alımı ile ilgili yaptığı açıklamada kadınlara sözü olduğu ve kadın PÖH alımı yapılacağını söyledi. Ancak EGM bünyesinde ciddi bir PÖH eksiği olmadığını söyleyen Soylu, PÖH alımlarının bundan sonra meslek içinden alınacağını söyledi.

Bakan Soylu , PÖH olmak isteyen adaylara polis memuru olmalarını ve meslek içinden özel harekat polisi olmalarını tavsiye etti.

PEKİ YAŞ VE KPSS ŞARTI DEĞİŞECEK Mİ?

Adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2017 ve 2018 KPSS puanlarının en az 50 puan olması talebinde bulunuyorlar.Ancak bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

YAŞ ŞARTI DEĞİŞECEK Mİ?

Adaylar yaş şartını ise 18 ile 35 yaş arasında olmasını istiyorlar ve 35 yaşında olan adayların iş bulamama sorunlarına yönelik olarak EGM bünyesinde polis olarak görev almak istediklerini belirtiyorlar.

Bu konuda da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.