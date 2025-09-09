Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı son durum!

PODCAST CANLI YAYIN

Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin kişilik personel alım sürecinde ilk etap Mayıs ayında tamamlandı ve 19 bin sağlık çalışanı görevine başladı. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 18 bin sözleşmeli personel alımı için ikinci tercih dönemine hazırlanıyor. Başvurular kamu sağlık hizmetlerinde görev almak isteyen adaylara ikinci şans sunacak. Tercih dönemiyle birlikte adaylar, ilan edilen pozisyonlar arasında alan ve kadro tercihlerinde bulunabilecek. Bakanlık alım sürecinde şeffaflığı ve eşitliği ön planda tutuyor. Yoğun talep gören alanlarda tercih yoğunluğu bekleniyor. Adayların kılavuzu dikkatle incelemesi ve tercihlerini süresinde yapması önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli personel alımında ikinci tercih dönemi için hazırlıklarını tamamladı. İlk başvurular Mayıs ayında sona ermiş şimdi adaylar KPSS 2025/5 tercih kılavuzunu bekliyor. Bakanlık toplam 18 bin personelin alımını gerçekleştirecek. Tercih dönemi, adayların kadro ve pozisyon tercihlerinde bulunmalarına olanak tanıyacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda hangi alan ve şehirlerde alım yapılacağı net olarak yer alacak. Süreç boyunca adayların tercihleri dikkatle izlenecek ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için rehberlik hizmetleri sunulacak.

📌 İKİNCİ ALIM SÜRECİ BAŞLIYOR

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplamda 18 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında ikinci tercih dönemine hazırlanıyor. İlk alımların Mayıs ayında tamamlanmasının ardından, gözler şimdi ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS 2025/5 tercih kılavuzuna çevrildi.

Adaylar, başvuru tarihleri, gerekli şartlar ve kadro dağılımına ilişkin net bilgileri öğrenmek için yoğun şekilde araştırma yapıyor. Henüz resmi tercih kılavuzu yayımlanmasa da Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre sürecin Eylül – Ekim ayları içerisinde başlaması bekleniyor.

📅 BAŞVURULAR NE ZAMAN?

  • Başvuru tarihleri: Henüz kesinleşmedi.

  • Bakan açıklaması: Personel alım sürecinin Eylül – Ekim 2025 döneminde yapılacağı ifade edildi.

  • Tercih kılavuzu: ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ile birlikte netleşecek.

🧾 KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Bakanlık, eksik kadroları ihtiyaçlar doğrultusunda ÖSYM'ye bildirecek. Ardından yayımlanacak tercih kılavuzunda kontenjanlar il ve branş bazında duyurulacak.

Öte yandan, Mayıs ayında yapılan ilk atamalardaki branş dağılımı şu şekildeydi:

  • Hemşire: 7.597

  • Ebe: 1.280

  • Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

  • Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

  • Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

  • Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

  • Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

  • Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

  • Büro Personeli: 215

  • Diyetisyen: 74

  • Fizyoterapist: 121

  • Psikolog: 30

  • Sosyal Çalışmacı: 67

  • Teknisyen: 273

  • Tekniker: 235

  • Diğer branşlar: Biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti, gerontolog, perfüzyonist, adli tıp, çevre sağlığı, diş protez, evde bakım, fizik tedavi, optisyen, odyometri gibi farklı alanlarda da kontenjan açılmıştı.

Bu tablo, ikinci etapta da benzer dağılımın olacağına işaret ediyor.

📝 BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi başvuru şartları, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla açıklanacak. Ancak genel çerçeve şu şekilde:

  • KPSS 2025 (ön lisans/lisans/ortaöğretim) sınavına girmiş olmak.

  • Tercih yapılacak kadroya uygun mezuniyet şartını sağlamak.

  • İstenen belgeleri eksiksiz şekilde sunmak.

