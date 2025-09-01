Kadraj Galeri Kadraj İkon THY tecrübeli tecrübesiz kabin memuru alımı: Şartlar açıklandı

THY 1000 kabin memuru alıyor. Başvurular online yapılacak ve kontenjanlar dolana kadar sürecek. İşte başvuru şartları, ilan türleri ve süreç detayları…

Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:40
Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı için 1000 kabin memuru alımı yapıyor. Tecrübeli ve tecrübesiz adayların başvurabileceği ilan için son tarih belirtilmedi. Başvurular kontenjanlar dolana kadar online şekilde alınacak. İşte THY kabin memuru alımı başvuru şartları, süreç ve tüm detaylar…

THY KABİN MEMURU BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Türk Hava Yolları, 2025 yılı için duyurduğu 1000 kabin memuru alımı kapsamında yeni personel ilanlarını yayımladı. Kadın ve erkek adayların başvurabileceği ilanda, hem tecrübeli hem de tecrübesiz adaylar için ayrı kategoriler bulunuyor. Başvurular 18 Haziran 2025 tarihinde başladı ve kontenjanlar dolana kadar devam edecek. Başvurular yalnızca THY'nin resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak kabul ediliyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

THY kabin memuru alımına başvurmak isteyen adaylarda genel ve özel şartlar aranıyor.

Genel şartlar:

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak

Daha önce THY veya iştiraklerinden sağlık, disiplin ya da devamsızlık gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

THY sağlık kriterlerine uygun olmak

Fiziksel şartlar:

Kadın adaylar: 160–180 cm, erkek adaylar: 170–190 cm boy aralığında olmak

Boy-kilo endeksine uygunluk

Görünür yerde kalıcı dövme, yara izi, doğum lekesi vb. olmamak

Üniforma kurallarına uyum gösterebilmek

İlan türleri ve özel şartlar

THY kabin memuru alımı için dört farklı ilan yayımlandı:

Take-Off Cabin (Tecrübeli):

En az ön lisans mezunu

Bir havayolu şirketinde en az 2 yıl tecrübeli

Geçerli Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası sahibi

İngilizce bilen, ikinci yabancı dil tercih sebebi

Take-Off Cabin (İkinci Yabancı Dil Bilen):

Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça veya Arapça dillerinden birini iyi bilmek

En az ön lisans mezunu

1988–2006 doğumlu olmak

Take-Off Cabin (Hizmet Sektörü Deneyimli):

En az 2 yıl hizmet sektöründe tecrübe

En az ön lisans mezunu

İyi derecede İngilizce

Take-Off Cabin (Tecrübesiz – Sadece Kadın):

En az lisans mezunu veya belirlenen ön lisans programlarından mezun

İngilizce bilgisi (ikinci dil tercih nedeni)

Tecrübesiz adaylar için fırsat

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

THY kabin memuru alımı başvuruları yalnızca THY Kariyer resmi sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Başvuru süresi, kontenjanlar dolana kadar devam edecek.

Aday değerlendirme süreci

THY, başvuran adayları çok aşamalı bir süreçten geçiriyor:

Online İngilizce testi

Online yetkinlik envanteri

İkinci yabancı dil testi (varsa)

THY AO İngilizce sınavı

Belge kontrolü

İngilizce mülakatı

Boy-kilo ölçümü, dövme/iz kontrolü

Kurul mülakatı

Psikolog görüşmesi

THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Son başvuru tarihi açıklanmadı. Kontenjan dolana kadar devam edecek.

THY'ye Kimler başvurabilir?

En az ön lisans mezunu, THY kriterlerine uygun, 1988–2006 doğumlu adaylar başvurabiliyor. Tecrübeli, tecrübesiz ve yabancı dil bilen adaylar için farklı kategoriler bulunuyor.

THY Başvurular nereden yapılıyor?

THY'nin resmi kariyer sayfası üzerinden yalnızca online başvuru kabul ediliyor.

THY Boy-kilo şartı nedir?

Kadınlar için 160–180 cm, erkekler için 170–190 cm arası. Boy-kilo endeksine uygun olmak gerekiyor.

THY Kaç kişi alınacak?

Türk Hava Yolları, 2025 yılı içinde toplamda 1000 kabin memuru alımı yapacak.

Kaynak: takvim.com.tr