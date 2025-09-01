THY tecrübeli tecrübesiz kabin memuru alımı: Şartlar açıklandı

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
THY kabin memuru alımına başvurmak isteyen adaylarda genel ve özel şartlar aranıyor.
Genel şartlar:
T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak
Daha önce THY veya iştiraklerinden sağlık, disiplin ya da devamsızlık gibi nedenlerle ayrılmamış olmak
THY sağlık kriterlerine uygun olmak
Fiziksel şartlar:
Kadın adaylar: 160–180 cm, erkek adaylar: 170–190 cm boy aralığında olmak
Boy-kilo endeksine uygunluk
Görünür yerde kalıcı dövme, yara izi, doğum lekesi vb. olmamak
Üniforma kurallarına uyum gösterebilmek
İlan türleri ve özel şartlar
THY kabin memuru alımı için dört farklı ilan yayımlandı:
Take-Off Cabin (Tecrübeli):
En az ön lisans mezunu
Bir havayolu şirketinde en az 2 yıl tecrübeli
Geçerli Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası sahibi
İngilizce bilen, ikinci yabancı dil tercih sebebi
Take-Off Cabin (İkinci Yabancı Dil Bilen):
Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça veya Arapça dillerinden birini iyi bilmek
En az ön lisans mezunu
1988–2006 doğumlu olmak
Take-Off Cabin (Hizmet Sektörü Deneyimli):
En az 2 yıl hizmet sektöründe tecrübe
En az ön lisans mezunu
İyi derecede İngilizce
Take-Off Cabin (Tecrübesiz – Sadece Kadın):
En az lisans mezunu veya belirlenen ön lisans programlarından mezun
İngilizce bilgisi (ikinci dil tercih nedeni)
Tecrübesiz adaylar için fırsat