THY tecrübeli tecrübesiz kabin memuru alımı: Şartlar açıklandı

THY KABİN MEMURU BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Türk Hava Yolları, 2025 yılı için duyurduğu 1000 kabin memuru alımı kapsamında yeni personel ilanlarını yayımladı. Kadın ve erkek adayların başvurabileceği ilanda, hem tecrübeli hem de tecrübesiz adaylar için ayrı kategoriler bulunuyor. Başvurular 18 Haziran 2025 tarihinde başladı ve kontenjanlar dolana kadar devam edecek. Başvurular yalnızca THY'nin resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak kabul ediliyor.

GÜNCEL PERSONEL ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ