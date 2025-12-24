Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi! Selin Yeninci kırmızı elbisesiyle olay oldu
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle tanınan Selin Yeninci, sosyal medyadaki yeni paylaşımıyla gündeme geldi. Kırmızı elbisesiyle verdiği poz, kısa sürede büyük ilgi gördü.
Başrolünde Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan Selin Yeninci, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Kırmızı Elbisesiyle Dikkat Çekti
Ünlü oyuncu, vücudu saran kırmızı elbisesiyle kamera karşısına geçti. Tek bir paylaşımla gündem olan Yeninci'nin iddialı tarzı ve fit görünümü sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
Yorum Yağdı
Selin Yeninci'nin paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşıldı.
Kısa sürede yüzlerce yorum alan poz için takipçiler, "Kırmızı sana çok yakışıyor" ve "Çok iddialı" gibi ifadeler kullandı.
Ünlü oyuncunun dikkat çeken tarzı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İşte Selin Yeninci'nin o paylaşımı...