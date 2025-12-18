Tolga Karel ve eski eşi Günay Musayeva arasında evlat kavgasında son raunt

Ünlü manken ve oyuncu Günay Musayeva, geçtiğimiz hafta sonu A Para'da katıldığı 'Biz Bize' programında eski eşi Tolga Karel hakkında itiraflarda bulundu. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan Musayeva, "Babası yüzünden oğlum Cihangir yurtdışına çıkamıyor. Oğlumun sağlık sorunları için yurtdışında bir doktoru önermişlerdi, babasından cevap alamadığımız için götüremedim. Prosedür gereği 18 yaşına kadar babasından izin kağıdına ihtiyacı var. Mesaj atıyoruz dönüş yapmıyor. 5 senedir hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Cihangir'i gözden çıkarmış, yok sayıyor" dedi.

Günay Musayeva ve oğlu MUSAYEVA'YA ÇAĞRI Günay Musayeva'nın açıklamaları Türk basınında ve Azerbaycan'da gündem oldu. Azeri haber siteleri Musayeva'nın isyanını manşetten duyurdu. Sosyal medya bu haberle çalkalandı. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Musayeva'nın eski eşine seslenişi gündem olunca beş yıldır mesajlarına dönmeyen Tolga Karel sessizliğini bozdu. Karel, "Oğlum Cihangir'in 18 yaşına kadar kendi ülkesinde Türkiye'de kalması hayırlı olacak. Ama dersen ki temizlendim, bana bir hafta içinde Adli Tıp'tan resmi temiz raporu, kan ve saç örnekleri getir. Belki fikirlerim değişebilir" diye cevap verdi.