Tolga Karel ve eski eşi Günay Musayeva arasında evlat kavgasında son raunt

Ünlü manken ve oyuncu Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel’in oğulları Cihangir için yıllardır izin vermediğini açıkladı. Yurtdışındaki tedavi sürecinin bu yüzden aksadığını söyleyen Musayeva’nın sözleri gündem olurken, Karel’in “Adli Tıp’tan rapor getir” çıkışı tartışmayı büyüttü. Musayeva ise “Başım dik, gönlüm rahat. Bir annenin mücadelesi bu” diyerek rest çekti.

Ünlü manken ve oyuncu Günay Musayeva, geçtiğimiz hafta sonu A Para'da katıldığı 'Biz Bize' programında eski eşi Tolga Karel hakkında itiraflarda bulundu. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan Musayeva, "Babası yüzünden oğlum Cihangir yurtdışına çıkamıyor. Oğlumun sağlık sorunları için yurtdışında bir doktoru önermişlerdi, babasından cevap alamadığımız için götüremedim. Prosedür gereği 18 yaşına kadar babasından izin kağıdına ihtiyacı var. Mesaj atıyoruz dönüş yapmıyor. 5 senedir hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Cihangir'i gözden çıkarmış, yok sayıyor" dedi.

Günay Musayeva ve oğlu Günay Musayeva ve oğlu

MUSAYEVA'YA ÇAĞRI

Günay Musayeva'nın açıklamaları Türk basınında ve Azerbaycan'da gündem oldu. Azeri haber siteleri Musayeva'nın isyanını manşetten duyurdu. Sosyal medya bu haberle çalkalandı. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Musayeva'nın eski eşine seslenişi gündem olunca beş yıldır mesajlarına dönmeyen Tolga Karel sessizliğini bozdu. Karel, "Oğlum Cihangir'in 18 yaşına kadar kendi ülkesinde Türkiye'de kalması hayırlı olacak. Ama dersen ki temizlendim, bana bir hafta içinde Adli Tıp'tan resmi temiz raporu, kan ve saç örnekleri getir. Belki fikirlerim değişebilir" diye cevap verdi.

Günay Musayeva'nın eski eşi Tolga KarelGünay Musayeva'nın eski eşi Tolga Karel


BAŞIM DİK GÖNLÜM RAHAT

Karel'in sözlerine Musayeva şu yanıtı verdi: Bir anneyim ve Cihangir'i tek başıma büyütüyorum; sustum çünkü çocuğumu korumak istedim. Ama artık susmanın yokluğu normalleştirdiğini görüyorum. Konu bir çocuğun eksik bırakılan hakkıdır. Ben tertemizim ve kendimi ispatlamak zorunda değilim. Bir annenin görevi çocuğunun hakkını savunmaktır. Bu bir kavga değil; vicdanın sesidir, başım dik, gönlüm rahat.

