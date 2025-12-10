PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Erdem babasını kaybetti: Acı haberi duyurdu

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem’in vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze bilgilerini paylaşan Erdem’e takipçilerinden başsağlığı mesajları yağdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu" ve "Bir Elmanın Yarısı" şarkılarıyla tanınan Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem'in vefat etti. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Erdem, yaptığı paylaşımda "Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Sosyal medya

Aileden Paylaşımlar

Erdem'in 2021 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu eşi Vildan Atasever de sosyal medya hesabından eşinin paylaşımını yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi. Çiftin sevenleri, paylaşımlara yorumlar yaparak taziyelerini iletti.

