En zor veda: Levent Özdilek annesi Gülseren Güç’ü son yolculuğuna uğurladı

Eşref Rüya dizisinde Hıdır Baba karakterine hayat veren Levent Özdilek’in annesi Gülseren Güç, 93 yaşında vefat etti. Güç, Tarsus’ta düzenlenen cenaze töreninin ardından aile kabristanlığına defnedildi.

En zor veda: Levent Özdilek annesi Gülseren Güç'ü son yolculuğuna uğurladı

Eşref Rüya'da Hıdır Baba karakteriyle izleyici karşısına çıkan Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç, 93 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Levent Özdilek'in İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi.

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Güz, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazede oldukça üzgün görünen Özdilek, defnin ardından taziyeleri kabul etti.

