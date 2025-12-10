PODCAST CANLI YAYIN

Acı kayıplar sonrası sağlık sorunları... Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Antalya’da yaşayan ve “Tecavüzcü Coşkun” lakabıyla tanınan usta oyuncu Coşkun Göğen (80), üç gün önce rahatsızlanarak Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğen’in tedavisi kalp damar servisinde sürerken, sanatçının son sağlık durumu da ortaya çıktı.

Rahatsızlığı nedeniyle 3 gün önce Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Göğen'in, tedavisi devam ediyor. Rahatsızlığı ve tedavi süreciyle ilgili açıklama yapan Coşkun Göğen, "9-10 ay önce en son çalıştığım film setinde üşütmüşüm" dedi.

Zatürre Başlangıcı Ortaya Çıktı

Göğen, şunları söyledi: "Çanakkale'de çok zor günler geçirdik. Fakat güzel bir çalışmaydı. Bir süre sonra zatürre başlangıcı çıktı bende. Antalya'da zatürre olacak bir hava yok. Orada gerçekten çok üşütmüştük. 'Dikkat etmen gerekiyor' diyorlardı. 1 sene önce karımı kaybettim. Hayatım çok değişti. 16-17 kilo da kaybettim bu aralar"

Yalnız yaşadığını belirten Coşkun Göğen, "Yalnızlık zor bir şey. Gerçi kimse beni yalnız bırakmıyor da eve geldiğin zaman yalnızsın yani. O da bir enteresan. Sosyal yaşam da çok önemli. Aniden hastaneye gelmem gerekiyordu. Çok duygusal, çok sinemayı seven, sosyal abilerimiz var. Birkaçı telefon verdi. Birini aradım. Şehir Hastanesi'nden Gökhan Bey beni aradı, 'Gel bir bakalım sana' dedi. Şu an üç gündür tedavideyim" diye konuştu.

Kalp Ameliyatı Gerekli mi?

Yeşilçam yıldızı, "Çok olumlu gidiyor. Dediklerine göre kalp ameliyatı olmama gerek yok. 'Ama biz önlemlerimizi alıp, aorta önem verip, birtakım tedavilerle onu halledeceğiz. Ondan sonrası kolay' denildi. Gayet iyi bir bakımdayım, çok temiz bir yerdeyim. Harika her şey" ifadelerini kullandı.

Acı Kayıplar Sonrası Zor Günler

Son yıllarda kızını ve eşini kaybettiğini, sağlık problemlerinde bu kayıpların etkisi olabileceğini de belirten Göğen, "Bir kere aile, aile sorunları, yani hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Aslında ben çok duygusal bir insanımdır. Lakabımızdan da idare ediyoruz. Ama şu anda iyiyim. Gördüğün gibi konuşabiliyorum, rahatım. İyi bir bakımdayım. Daha da iyi olacağımı tahmin ediyorum" dedi.

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben hiçbir zaman yalnız olmam. Çok küfür yediğim kadar, çok da sevilen bir adamım. Duygusal sevildiğim için herkes bana yardım ediyor. Bütün dostlarıma şükrediyorum. Her an beni benden çok düşünen insanlar var. İyi ki bu işi yapmışım şimdi diyorum. Alkolü, sigarayı bıraktım. Valla bakire gibi yaşıyorum şimdi. Biraz geç kaldım ama hepsini bıraktım"

