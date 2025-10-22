PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal medyada aşk rüzgarı! Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’in paylaşımına romantik dokunuş

Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’in sosyal medya paylaşımına yaptığı romantik yorumla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının yorumunu görenler Sayan için “Körkütük aşık” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada aşk rüzgarı! Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’in paylaşımına romantik dokunuş

2022 yılının Nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde dünyaevine giren çift, o dönem aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok konuşulmuştu. Eleştirilere kulak asmayan ikili, ilişkilerinin başından bu yana birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

Sosyal medyada sık sık birlikte paylaşımlar yapan çift, bu kez yine romantik bir etkileşimle gündeme geldi.

38 yaşındaki şarkıcı Çağlar Ökten, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, en dikkat çeken yorum ise eşi Seda Sayan'dan geldi.

Ünlü sanatçı, gönderinin altına "Sevgilim" notunu düşerek bir de kalp emojisi ekledi.

Ünlü şarkıcının yorumunu görenler Sayan için "Körkütük aşık", "Hep böyle aşkla kalın" ifadelerini kullandı.

İşte aşka gelen Seda Sayan'ın o yorumu...

