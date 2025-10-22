Sosyal medyada aşk rüzgarı! Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’in paylaşımına romantik dokunuş

2022 yılının Nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde dünyaevine giren çift, o dönem aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok konuşulmuştu. Eleştirilere kulak asmayan ikili, ilişkilerinin başından bu yana birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.
Sosyal medyada sık sık birlikte paylaşımlar yapan çift, bu kez yine romantik bir etkileşimle gündeme geldi.
38 yaşındaki şarkıcı Çağlar Ökten, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, en dikkat çeken yorum ise eşi Seda Sayan'dan geldi.