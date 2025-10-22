Sosyal medyada aşk rüzgarı! Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’in paylaşımına romantik dokunuş

2022 yılının Nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde dünyaevine giren çift, o dönem aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok konuşulmuştu. Eleştirilere kulak asmayan ikili, ilişkilerinin başından bu yana birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medya Sosyal medyada sık sık birlikte paylaşımlar yapan çift, bu kez yine romantik bir etkileşimle gündeme geldi.