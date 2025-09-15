PODCAST CANLI YAYIN

Ünlüler çocukluklarıyla kucaklaştı! Simge, Yasemin Allen, Nesrin Cavadzade...

Sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi ve birçok kişi çocukluk ile yetişkin hallerinin kucaklaştığı görselleri hesaplarında yayınladı. Yapay zekâ ile üretilen bu akıma ünlü isimler de dahil edildi. Hayranları Simge, Yasemin Allen, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin çocukluk halleriyle kucaklaştığı görseller oluşturdu. Simge, Yasemin Allen, Nesrin Cavadzade ise o görsellere kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Giriş Tarihi:
Ünlüler çocukluklarıyla kucaklaştı! Simge, Yasemin Allen, Nesrin Cavadzade...

Sosyal medya dünyasında yeni bir akım hızla yayılıyor: Çocukluk ve yetişkinlik hallerinin yapay zekaile bir araya getirildiği görseller kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bu trend, sadece sosyal medya kullanıcıları arasında değil, ünlüler arasında da büyük ilgi gördü.

Hayranlar, sevilen isimler Simge, Yasemin Allen ve Nesrin Cavadzade'nin çocukluk fotoğraflarını yapay zeka teknolojisiyle günümüz halleriyle birleştirerek özel görseller hazırladı. Ortaya çıkan bu yaratıcı çalışmalar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Ünlüler de bu eğlenceli trende kayıtsız kalmadı. Simge, Yasemin Allen ve Nesrin Cavadzade, kendilerine özel olarak hazırlanan bu yapay zekâ görsellerini kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımlar, hayranlardan büyük beğeni ve yorum aldı.

Bu akımın ardından ünlü isimlerin çocukluk halleri de merak konusu oldu. İşte Simge, Yasemin Allen, Nesrin Cavadzade'nin paylaşımları başta olmak üzere ünlülerin çocuklukları...

Simge Sağın

Nesrin Cavadzade

Yasemin Allen

İŞTE ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

Esra Dermancıoğlu

Esra Dermancıoğlu

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli

Hande Erçel

Hande Erçel

Sertab Erener

Sertab Erener

Sertab Erener

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Demet Şener

Demet Şener

Akın Akınözü

Akın Akınözü

Pelin Karahan

Pelin Karahan

Ceyda Ateş

Ceyda Ateş

Eda Ece

Eda Ece

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
Başkan Erdoğan'dan Katar çıkarması! Masada Gazze var
İdefix
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
İzmir Buca Belediyesi'nde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Türk Telekom
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 24 şüpheli gözaltına alındı
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheli adliyede
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den 'Filistin'e özgürlük' çağrısı yaptı Javier Bardem kefiyeyle geldi
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: "Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak"
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya'nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK'nın 'Karayılan'ından "süreci bozma" tehdidi! İsrail'den medet umuyor Avrupa'dan "aman" dileniyor: "Biz çözümsüz değiliz..."