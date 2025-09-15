Ünlüler çocukluklarıyla kucaklaştı! Simge, Yasemin Allen, Nesrin Cavadzade...

Sosyal medya dünyasında yeni bir akım hızla yayılıyor: Çocukluk ve yetişkinlik hallerinin yapay zekaile bir araya getirildiği görseller kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bu trend, sadece sosyal medya kullanıcıları arasında değil, ünlüler arasında da büyük ilgi gördü.

Hayranlar, sevilen isimler Simge, Yasemin Allen ve Nesrin Cavadzade'nin çocukluk fotoğraflarını yapay zeka teknolojisiyle günümüz halleriyle birleştirerek özel görseller hazırladı. Ortaya çıkan bu yaratıcı çalışmalar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.