Survivor All Star 2022 açılışı bugün TV8 ekranlarında oldu. Seyircilerin heyecanla beklediği yarışma için heyecanlı bekleyiş nihayete erdi. Bu kapsamda özellikle Acun Ilıcalı'nın adaya nasıl geldiği merak konusu oldu. Peki, Survivor All Star 2022 açılışı nasıl oldu? Survivor 2022 All Star'da Acun Ilıcalı adaya nasıl geldi? İşte detaylar...