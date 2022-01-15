Survivor All Star 2022 açılışı bugün TV8 ekranlarında oldu. Seyircilerin heyecanla beklediği yarışma için heyecanlı bekleyiş nihayete erdi. Bu kapsamda özellikle Acun Ilıcalı'nın adaya nasıl geldiği merak konusu oldu. Peki, Survivor All Star 2022 açılışı nasıl oldu? Survivor 2022 All Star'da Acun Ilıcalı adaya nasıl geldi? İşte detaylar...
SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA ACUN ILICALI ADAYA NASIL GELDİ?
Merak edilen sorunun yanıtı birazdan belli olacaktır.
SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU YARIŞMACILARI
Adem Kılıçcı
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Birsen Bekgöz
Çağan Atakan Arslan
Elif Gören
Furkan Kızılay
Mert Öcal-
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sercan Yıldırım
Sema Aydemir