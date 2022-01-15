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    • Magazin
    • 15.01.2022 20:06
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    • 15.01.2022 20:06
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    Survivor All Star 2022 açılışı nasıl oldu? Survivor 2022 All Star'da Acun Ilıcalı adaya nasıl geldi?

    Survivor All Star 2022 için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona ererken ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bu yıl adaya nasıl geldiği merak konusu oldu. Yeni sezon öncesinde Gönüllüler ve Ünlüler takımında yer alan isimler tek tek duyurulmuş ve özellikle kadroda yer alan isimler dikkat çekmişti. Peki, Survivor All Star 2022 açılışı nasıl oldu? Survivor 2022 All Star'da Acun Ilıcalı adaya nasıl geldi? İşte tüm merak edilenler...

    Survivor All Star 2022 açılışı nasıl oldu?

    Survivor All Star 2022 açılışı bugün TV8 ekranlarında oldu. Seyircilerin heyecanla beklediği yarışma için heyecanlı bekleyiş nihayete erdi. Bu kapsamda özellikle Acun Ilıcalı'nın adaya nasıl geldiği merak konusu oldu. Peki, Survivor All Star 2022 açılışı nasıl oldu? Survivor 2022 All Star'da Acun Ilıcalı adaya nasıl geldi? İşte detaylar...

    SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA ACUN ILICALI ADAYA NASIL GELDİ?

    Merak edilen sorunun yanıtı birazdan belli olacaktır.

    SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU YARIŞMACILARI

    Adem Kılıçcı

    Aycan Yanaç

    Barış Murat Yağcı

    Batuhan Karacakaya

    Birsen Bekgöz

    Çağan Atakan Arslan

    Elif Gören

    Furkan Kızılay

    Mert Öcal-

    Merve Aydın

    Nagihan Karadere

    Sercan Yıldırım

    Sema Aydemir

        SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU YARIŞMACILARI

        Anıl Berk Baki

        Ardahan Uzkanbaş

        Berkan Karabulut

        Nisa Bölükbaşı

        Berna Keklikler

        Gökhan Keser

        Ogeday Girişken

        Evrim Keklik

        Yasin Obuz

        Gizem Kerimoğlu

        Hikmet Tuğsuz

        Sude Burcu

        Seda Aydemir
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        Haberler Magazin Survivor All Star 2022 açılışı nasıl oldu? Survivor 2022 All Star'da Acun Ilıcalı adaya nasıl geldi?
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