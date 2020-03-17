Pazarda tek başına

Sarı kırmızılıların yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, dün pazara çıktı. Dördüncü bebeğine hamile olan güzel yenge, pazarın boş halini takipçileriyle paylaştı.
Sarı kırmızılıların yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, dün pazara çıktı. Dördüncü bebeğine hamile olan güzel yenge, pazarın boş halini takipçileriyle paylaştı.
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