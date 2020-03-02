Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün kızı İrem ile birlikte Akmerkez'deydi. Muhabirlere selam veren Kutluay, 'Bugün kızımla gezdik, baş başa keyif yaptık' diye konuştu. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün kızı İrem ile birlikte Akmerkez'deydi. Muhabirlere selam veren Kutluay, 'Bugün kızımla gezdik, baş başa keyif yaptık' diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.