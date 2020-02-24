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    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
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    eşi 'dan alkışlık hareket! Hayvansever kişiliğini konuşturdu...

    İşadamı 'nin güzel eşi , kalbinin güzelliğini de gözler önüne serdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rachel Araz, davetsiz misafirini sahiplenerek, hayvansever kişiliğini konuşturdu.

    Yuvayı Rachel yaptı

    İşadamı Sami Kiresepi'nin güzel eşi Rachel Araz, kalbinin güzelliğini de gözler önüne serdi. Araz, önceki gün bahçesine gelen bir paçalı güvercini sahiplendi.

    Sosyetik arkadaşlarına verdiği davetlerle misafirperliğini konuşturan Rachel Araz, bu kez evini bir paçalı güvercine açtı. Yolunu kaybedip bahçesine gelen kuşa yuva yapan Araz, onu elleriyle besledi.

    güzel, evin yeni üyesiyle yaptığı paylaşımlarla da hem yüzleri gülümsetti hem de hayvanseverlerin takdirini kazandı.

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    Haberler Magazin Sami Kiresepi eşi Rachel Araz'dan alkışlık hareket! Hayvansever kişiliğini konuşturdu...
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