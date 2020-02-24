İşadamı Sami Kiresepi'nin güzel eşi Rachel Araz, kalbinin güzelliğini de gözler önüne serdi. Araz, önceki gün bahçesine gelen bir paçalı güvercini sahiplendi.

Sosyetik arkadaşlarına verdiği davetlerle misafirperliğini konuşturan Rachel Araz, bu kez evini bir paçalı güvercine açtı. Yolunu kaybedip bahçesine gelen kuşa yuva yapan Araz, onu elleriyle besledi.

Sosyetik güzel, evin yeni üyesiyle yaptığı paylaşımlarla da hem yüzleri gülümsetti hem de hayvanseverlerin takdirini kazandı.