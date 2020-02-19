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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    Aylin Coşkun ile 'dan 'da romantizm

    Beş ay önce evlenen şarkıcı Aylin Coşkun ile işadamı , Yapı Kredi Play Whitefest'e katıldı. Bol bol kayak yapan çift, zirvede romantik anlar yaşadı...

    Kartalkaya’da romantizm zirvesi
    Beş ay önce evlenen şarkıcı Aylin Coşkun ile işadamı Volkan Aslan, Yapı Kredi Play Whitefest'e katıldı. Bol bol kayak yapan çift, zirvede romantik anlar yaşadı...

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