Beş ay önce evlenen şarkıcı Aylin Coşkun ile işadamı Volkan Aslan, Yapı Kredi Play Whitefest'e katıldı. Bol bol kayak yapan çift, zirvede romantik anlar yaşadı... Beş ay önce evlenen şarkıcı Aylin Coşkun ile işadamı Volkan Aslan, Yapı Kredi Play Whitefest'e katıldı. Bol bol kayak yapan çift, zirvede romantik anlar yaşadı...
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