Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından yeni sezona Diriliş Osman olarak devam edecek olan dizide, Burak Özçivit başrolü üstlenecek. Yeni sezonda hız kesmeden Diriliş Osman olarak devam edecek yeni dizinin kadrosu şekillenmeye başladı. Osman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit'in partneri de belli oldu. Burak Özçivit'e TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterine hayat veren Hazal Subaşı olacağı iddia edildi. Yeni sezonda hız kesmeden Diriliş Osman olarak devam edecek yeni dizinin kadrosu şekillenmeye başladı. Peki Diriliş Osman nerede çekiliyor?