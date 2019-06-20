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  • 21.06.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 11:23

kadrosu belli oluyor! İşte in partneri

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi 'un devamı niteliğinde ekranlara gelecek dizisinde, 'in partnerinin kim olacağı belli oldu. Burak Özçivit'e TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterine hayat veren Hazal Subaşı olacağı iddia edildi. Hazal Subaşı, doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not alırken Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu olması hayranlarını da sevindirdi. Efsane dizi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek dizide Burak Özçivit'in başrolde yer alacağı daha önceden belli olmuş ve Özçivit, yeni dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Yeni sezonda hız kesmeden Diriliş Osman olarak devam edecek yeni dizinin kadrosu şekillenmeye başladı.

Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından yeni sezona Diriliş Osman olarak devam edecek olan dizide, Burak Özçivit başrolü üstlenecek. Yeni sezonda hız kesmeden Diriliş Osman olarak devam edecek yeni dizinin kadrosu şekillenmeye başladı. Osman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit'in partneri de belli oldu. Burak Özçivit'e TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterine hayat veren Hazal Subaşı olacağı iddia edildi. Yeni sezonda hız kesmeden Diriliş Osman olarak devam edecek yeni dizinin kadrosu şekillenmeye başladı. Peki Diriliş Osman nerede çekiliyor?

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