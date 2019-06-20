4 Mart tarihinde 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener, bir süredir beraber olduğu Cenk Küpeli ile evlilik kararı aldı. Demet Şener ile Cenk Küpeli, Hotel Les Ottomans'ta nikah masasına oturacak. Nikah törenine ikilinin aileleri ve yakın dostları katılacak. Şimdi insanlar Cenk Küpeli kimdir sorusuna yanıt arıyor.

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Demet Şener ile kısa bir süredir beraber olan Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı.