Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in davasında ikinci duruşma görülüyor! Berkay ile Arda Turan arasındaki davasının duruşması başladı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berkay katıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ!

Arda Turan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinlendi. Berkay'ın avukatları tanık olarak milli futbolcu Burak Yılmaz'ın da dinlenmesini talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti. Duruşma 11 Eylül 2019'a ertelendi.