Influencer Ne Demek? Influencer Kelimesi Türkçe Anlamı Nedir?

Influencer kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

INFLUENCER NE DEMEK?

"Influencer" kelimesi, genellikle sosyal medyada takipçi kitlesi olan ve bu kitlenin davranışlarını, alışkanlıklarını etkileyebilen kişilere verilen bir isimdir. Bu kişiler, genellikle belirli bir alanda uzmanlaşmış olabilirler (makyaj, moda, fitness, seyahat vb.) ve içeriklerini paylaşarak takipçilerini etkileyebilirler. Influencerlar, markalarla iş birlikleri yaparak ürün tanıtımı, sponsorluk ve reklam faaliyetlerinde bulunabilirler.

Örneğin: "Instagram'da milyonlarca takipçisi olan bir influencer, yeni çıkan bir kozmetik ürününü tanıtarak binlerce kişiyi etkileyebilir ve ürünün satışlarını artırabilir."

INFLUENCER KİLMESİ TÜRKÇE ANLAMI

Influencer kelimesinin Türkçe kelime karşılığı 'Etki sahibi'dir.