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MSÜ sınavı ne zaman 2024? ais.osym.gov.tr MSÜ başvuru nasıl yapılır, şartları neler, sınav ücreti nereye yatırılır? ÖSYM MSÜ kılavuzu!

2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), başvuruları 3 Ocak itibariyle başladı. Başvurular https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapılabilecek. ÖSYM 2024-MSÜ başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre başvurular için son tarih 30 Ocak 2024. Peki MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti nereye yatırılır?

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 08:58 Güncelleme 05 Ocak 2024, 09:00
MSÜ sınavı ne zaman 2024? ais.osym.gov.tr MSÜ başvuru nasıl yapılır, şartları neler, sınav ücreti nereye yatırılır? ÖSYM MSÜ kılavuzu!

MSÜ başvurularını bekleyen adaylara duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2024-MSÜ sınavı için başvurular başladı ve şartlar açıklandı. Buna göre sınav ücreti olarak bu yıl 295,00 TL yatırılacak. Peki 2024 MSÜ başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti nereye yatırılır? MSÜ başvuru şartlar neler?

MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHİ

2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak, başvurular ise 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvuruların ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

MSÜ 2024 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ 2024 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava ilişkin şartlar 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ÖSYM MSÜ 2024 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2024-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2024-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU: NASIL YATIRILACAK?

Adaylar bu yıl başvuru yaparken 295,00 TL ücret ödeyecek. Adaylar kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklar.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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